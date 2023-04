Gb: azienda di energia verde fondata da Re Carlo sotto inchiesta dopo fuga gas serra (Di domenica 9 aprile 2023) Londra, 9 apr. (Adnkronos) - La Jv Energen, una società di energia verde fondata da Re Carlo d'Inghilterra, è sotto inchiesta per numerose violazioni della salute e della sicurezza dopo la fuga di oltre 1.000 tonnellate di gas serra. Metano, CO2 e tracce del gas tossico idrogeno solforato sono stati rilasciati dopo che un serbatoio dell'impianto si è aperto nel 2020. L'incidente, durato 38 giorni, è stato definito "significativo" dall'Agenzia britannica per l'ambiente. Lo stabilimento del Dorset di Jv Energen, riferisce 'The Guardian', è indagato inoltre per violazioni riguardanti sostanze "infiammabili e tossiche". È di proprietà maggioritaria del Ducato di Cornovaglia, una proprietà ereditaria che genera entrate per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Londra, 9 apr. (Adnkronos) - La Jv Energen, una società dida Red'Inghilterra, èper numerose violazioni della salute e della sicurezzaladi oltre 1.000 tonnellate di gas. Metano, CO2 e tracce del gas tossico idrogeno solforato sono stati rilasciatiche un serbatoio dell'impianto si è aperto nel 2020. L'incidente, durato 38 giorni, è stato definito "significativo" dall'Agenzia britannica per l'ambiente. Lo stabilimento del Dorset di Jv Energen, riferisce 'The Guardian', è indagato inoltre per violazioni riguardanti sostanze "infiammabili e tossiche". È di proprietà maggioritaria del Ducato di Cornovaglia, una proprietà ereditaria che genera entrate per ...

