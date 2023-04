Garanzini: forse il Napoli davvero non è più quello, ma solo in chiave Champions, non in campionato (Di domenica 9 aprile 2023) Su La Stampa, Gigi Garanzini commenta le partite del sabato pre-pasquale con un occhio di riguardo alla prestazione della Lazio all’Olimpico. E con un commento in chiave Napoli. Prende forma, scrive, il sospetto che davvero il Napoli non sia quello che ci si aspettava, ma non in chiave campionato, ma in Champions. Garanzini scrive: “Mentre il sospetto che il Napoli davvero non sia più quello comincia a prendere forma: ma in chiave di Coppa, non più di campionato”. Sulla partita dell’Olimpico, quella che definisce una “grande partita”: “Con questi tre punti la Lazio di Sarri, sempre più di Sarri, tiene a 5 punti la Roma passata ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 aprile 2023) Su La Stampa, Gigicommenta le partite del sabato pre-pasquale con un occhio di riguardo alla prestazione della Lazio all’Olimpico. E con un commento in. Prende forma, scrive, il sospetto cheilnon siache ci si aspettava, ma non in, ma inscrive: “Mentre il sospetto che ilnon sia piùcomincia a prendere forma: ma indi Coppa, non più di”. Sulla partita dell’Olimpico, quella che definisce una “grande partita”: “Con questi tre punti la Lazio di Sarri, sempre più di Sarri, tiene a 5 punti la Roma passata ...

