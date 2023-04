Gabriel Batistuta, c’è l’addio definitivo: i suoi fan restano a bocca aperta (Di domenica 9 aprile 2023) Il famoso ex attaccante, Gabriel Omar Batistuta, dice definitivamente addio ad un oggetto importante che gli è appartenuto per molto tempo È vero che il massimo campionato italiano è diventato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 9 aprile 2023) Il famoso ex attaccante,Omar, dice definitivamente addio ad un oggetto importante che gli è appartenuto per molto tempo È vero che il massimo campionato italiano è diventato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 90sfootball : Gabriel Batistuta vs Napoli, 1996. - 90sfootball : Claudio Caniggia and Gabriel Batistuta, 1994. - 90sfootball : Gabriel Batistuta in the 1995 Copa America. - Claudio7922 : Buona Pasqua a Omar Gabriel #Batistuta detto #batigol (quello a fianco del capitano). Era quello no? - JuanKosecki : @bbosports Salvatore Toto Schillaci Augustine 'Jay Jay' Okocha Alberto Garcia Aspe Rafael Martin Vasquez Gabriel Om… -