Frosinone | svastica gigante coi tappetini dell’area giochi | la bravata di Pasqua che fa infuriare il sindaco

(Di domenica 9 aprile 2023) Unanel bel mezzopedonale, a due passi daidei bambini. È la sorpresa tutt’altro che divertente che hanno fatto trovare ai concittadini alcuni abitanti di Monte San Giovanni Campano, comune di 12mila abitanti in provincia di. A denunciare lapiù o meno consapevolmente neonazista del weekendle è stato lo stessodel paese, Emiliano Cinelli, pubblicando la foto del triste ritrovamento. «Sono rammaricato, comedi Monte San Giovanni Campano condanno fermamente il vile gesto di chi tenta di mettersi in mostra con argomenti di cui non sa nemmeno il significato e con il solo risultato di aver distrutto lo spaziodei bambini», ha scritto Cinelli ...

