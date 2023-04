Frosinone, imprenditore mette incinta tre dipendenti in meno di un anno ma non riconosce la paternità dei figli. Una gli fa causa (Di domenica 9 aprile 2023) Ha avuto una relazione con tre collaboratrici diverse nell’arco di un anno e tutte e tre, adesso, sono incinte. Una di loro, però, ha deciso di portare in tribunale un 32enne imprenditore di Sora, in provincia di Frosinone, per essersi rifiutato di riconoscere la paternità di quelli che, sostengono le donne, sarebbero suoi figli. Il processo civile inizierà a Cassino il 21 settembre, con l’uomo che dovrà comparire in Tribunale per il riconoscimento della paternità del primo nato. Secondo quanto riporta il Corriere, il caso coinvolge una società che collabora con la Asl di Frosinone e ha trenta dipendenti dislocati su tre postazioni: ad Atina, Roma e Campoli. A gestirla è un uomo che ha avviato le tre relazioni in sequenza. La prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Ha avuto una relazione con tre collaboratrici diverse nell’arco di une tutte e tre, adesso, sono incinte. Una di loro, però, ha deciso di portare in tribunale un 32ennedi Sora, in provincia di, per essersi rifiutato dire ladi quelli che, sostengono le donne, sarebbero suoi. Il processo civile inizierà a Cassino il 21 settembre, con l’uomo che dovrà comparire in Tribunale per il riconoscimento delladel primo nato. Secondo quanto riporta il Corriere, il caso coinvolge una società che collabora con la Asl die ha trentadislocati su tre postazioni: ad Atina, Roma e Campoli. A gestirla è un uomo che ha avviato le tre relazioni in sequenza. La prima ...

