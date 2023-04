Friedkin, di un Mourinho così la Roma non può e non deve fare a meno (Di domenica 9 aprile 2023) Senza dare certezze sul futuro, José Mourinho sta solidificando il presente: in un anno la Roma ha guadagnato cinque punti e quattro posizioni in classifica, tornando sul podio del campionato alla ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 aprile 2023) Senza dare certezze sul futuro, Josésta solidificando il presente: in un anno laha guadagnato cinque punti e quattro posizioni in classifica, tornando sul podio del campionato alla ...

