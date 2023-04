Francia | valanga sulle Alpi | almeno 4 morti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 aprile 2023) Parigi, 9 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) -quattro persone, tra cui due guide di montagna, sono morte per unache si è formata questa mattina sul ghiacciaio dell'Armancette nellefrancesi. Ci sarebbero due dispersi. Lo riferisce il canale televisivo francese Bfm Tv che cita la Procura che ha aperto un'indagine. I soccorsi hanno recuperato un ferito lieve e altre otto persone che non sono rimaste ferite. Continuano le operazioni di ricerca per i dispersi per cui sono stati mobilitati due elicotteri e oltre 20 soccorritori. Il quotidiano locale 'Le Dauphiné Libéré' ha riferito che il primo allarme è stato dato intorno alle 11.27 nel comune di Les Contamines-Montjoie sul ghiacciaio dell'Armancette, quando unaha devastato la zona, solitamente molto affollata di turisti. "I nostri pensieri ...