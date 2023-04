Francia, valanga sulle Alpi: 4 morti (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – Quattro persone sono morte per una valanga che si è formata sul ghiacciaio dell’Armancette nelle Alpi francesi. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, aggiungendo che ci sarebbe anche un ferito. In otto si sono salvati. Per le operazioni di ricerca sono stati mobilitati due elicotteri e oltre 20 soccorritori. Il quotidiano locale ‘Le Dauphiné Libéré’ ha riferito che il primo allarme è stato dato intorno alle 11,27 nel comune di Les Contamines-Montjoie, sul ghiacciaio dell’Armancette, quando una valanga ha devastato la zona, solitamente molto affollata. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – Quattro persone sono morte per unache si è formata sul ghiacciaio dell’Armancette nellefrancesi. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, aggiungendo che ci sarebbe anche un ferito. In otto si sono salvati. Per le operazioni di ricerca sono stati mobilitati due elicotteri e oltre 20 soccorritori. Il quotidiano locale ‘Le Dauphiné Libéré’ ha riferito che il primo allarme è stato dato intorno alle 11,27 nel comune di Les Contamines-Montjoie, sul ghiacciaio dell’Armancette, quando unaha devastato la zona, solitamente molto affollata. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Francia, valanga sulle Alpi: 4 morti - RSInews : Valanga in Francia, almeno 4 morti - Secondo le prime informazioni, ci c'è anche almeno un ferito e in otto sono s… - fisco24_info : Francia, quattro vittime per una valanga: Una grande valanga larga 500 metri e profonda più di 1.500 metri ha devas… - SoniaLaVera : RT @SkyTG24: Valanga sulle Alpi francesi, almeno 4 morti e diversi feriti ad Armancette - fisco24_info : Francia, valanga sulle Alpi: 4 morti: (Adnkronos) - Un ferito -

Francia, valanga sulle Alpi: 4 morti ...27 nel comune di Les Contamines - Montjoie, sul ghiacciaio dell'Armancette, quando una grande valanga larga 500 metri e profonda più di 1.500 metri ha devastato la zona, solitamente molto affollata. Cosa succederà dopo l'incontro fra Garante Privacy e OpenAi su ChatGpt ...dirige che la mossa italiana potrebbe rappresentare il classico sassolino che dà vita alla valanga. ... in primis Francia e Germania, studiando proprio il caso italiano. Meglio, insomma, spegnere l'... Torino saluta Velio e Gabriele, i due giovani morti sabato scorso sotto una valanga in Val d'Aosta Giovani che avevano condiviso con lui l'Erasmus del 2006 in Francia. O che avevano trascorso con ... 39 anni, attivista e fondatore del Fiab Torino bike Pride, travolto con lui da una valanga sullo ... ...27 nel comune di Les Contamines - Montjoie, sul ghiacciaio dell'Armancette, quando una grandelarga 500 metri e profonda più di 1.500 metri ha devastato la zona, solitamente molto affollata....dirige che la mossa italiana potrebbe rappresentare il classico sassolino che dà vita alla. ... in primise Germania, studiando proprio il caso italiano. Meglio, insomma, spegnere l'...Giovani che avevano condiviso con lui l'Erasmus del 2006 in. O che avevano trascorso con ... 39 anni, attivista e fondatore del Fiab Torino bike Pride, travolto con lui da unasullo ... Francia, valanga sulle Alpi: 4 morti Adnkronos Francia, valanga sulle Alpi: 4 morti Maurizio Costanzo era un grandissimo tifoso di calcio e non tutti sanno questo particolare. Sapete di che squadra era tifoso Maurizio Costanzo Ma di che squadra era tifoso Maurizio Costanzo Maurizio ... Quattro persone sono morte per una valanga sulle Alpi francesi Tragedia sulle Alpi francesi il giorno di Pasqua. Quattro persone sono morte e altre sono rimaste ferite per una valanga che si è formata sul ghiacciaio dell'Armancette. È stato il ministro dell'Inter ... Maurizio Costanzo era un grandissimo tifoso di calcio e non tutti sanno questo particolare. Sapete di che squadra era tifoso Maurizio Costanzo Ma di che squadra era tifoso Maurizio Costanzo Maurizio ...Tragedia sulle Alpi francesi il giorno di Pasqua. Quattro persone sono morte e altre sono rimaste ferite per una valanga che si è formata sul ghiacciaio dell'Armancette. È stato il ministro dell'Inter ...