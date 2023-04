Francia | valanga sulle Alpi | 4 morti

(Di domenica 9 aprile 2023) Parigi, 9 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Quattro persone sono morte per unache si è formata sul ghiacciaio dell'Armancette nellefrancesi. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin, aggiungendo che ci sarebbe anche un ferito. In otto si sono salvati. Per le operazioni di ricerca sono stati mobilitati due elicotteri e oltre 20 soccorritori. Il quotidiano locale 'Le Dauphiné Libéré' ha riferito che il primo allarme è stato dato intorno alle 11,27 nel comune di Les Contamines-Montjoie, sul ghiacciaio dell'Armancette, quando unaha devastato la zona, solitamente molto affollata.

Parigi, 9 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Quattro persone sono morte per una valanga che si è formata sul ghiacciaio dell’Armancette nelle Alpi francesi. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno f ...Lo riferisce in un tweet il ministro dell'Interno francese, Gérald Dermanin, che afferma che il bilancio è ancora provvisorio e che i soccorritori sono al lavoro ...