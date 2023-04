Francia, crolla palazzo di 4 piani a Marsiglia: diversi feriti (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – Almeno sei persone sono rimaste ferite a Marsiglia nel crollo di un palazzo di quattro piani nel centro città, crollo che ha interessato anche l’edificio adiacente che rischia a sua volta di collassare. “Attualmente 33 persone sono state coinvolte” e di queste “sei sono state ricoverate, bisogna prepararsi ad avere delle vittime”, ha dichiarato il sindaco della città francese, Benoit Payan. Il crollo al numero 17 di rue Tivoli è avvenuto a mezzanotte e 40 e poco dopo un incendio si è sviluppato tra le macerie, ostacolando i soccorsi e la ricerca dei sopravvissuti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – Almeno sei persone sono rimaste ferite anel crollo di undi quattronel centro città, crollo che ha interessato anche l’edificio adiacente che rischia a sua volta di collassare. “Attualmente 33 persone sono state coinvolte” e di queste “sei sono state ricoverate, bisogna prepararsi ad avere delle vittime”, ha dichiarato il sindaco della città francese, Benoit Payan. Il crollo al numero 17 di rue Tivoli è avvenuto a mezzanotte e 40 e poco dopo un incendio si è sviluppato tra le macerie, ostacolando i soccorsi e la ricerca dei sopravvissuti. L'articolo proviene da Italia Sera.

