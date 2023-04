Francesco Totti, la sua Coach Consulting è un flop: in liquidazione dopo un anno (Di domenica 9 aprile 2023) Arriva un’altra mazzata per l’ex capitano giallorosso Francesco Totti, già al centro del gossip per una separazione tutt’altro che semplice dalla sua ex moglie, la nota conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi. dopo solo un anno dalla nascita, la società che doveva dare assistenza ad allenatori sportivi, la Coach Consulting srl, è stata messa in liquidazione. Il progetto si è rivelato un flop Il progetto che ha avuto origine grazie alla collaborazione con il procuratore Pietro Chiodi, non ha avuto i risultati sperati. Tutt’altro… è stato un vero e proprio flop. Sembrerebbe proprio che, dall’inaugurazione della società, nessuno, neanche un ct delle serie minori si sia mai rivolto a Totti per ottenere i servizi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023) Arriva un’altra mazzata per l’ex capitano giallorosso, già al centro del gossip per una separazione tutt’altro che semplice dalla sua ex moglie, la nota conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi.solo undalla nascita, la società che doveva dare assistenza ad allenatori sportivi, lasrl, è stata messa in. Il progetto si è rivelato unIl progetto che ha avuto origine grazie alla collaborazione con il procuratore Pietro Chiodi, non ha avuto i risultati sperati. Tutt’altro… è stato un vero e proprio. Sembrerebbe proprio che, dall’inaugurazione della società, nessuno, neanche un ct delle serie minori si sia mai rivolto aper ottenere i servizi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 90sfootball : Ronaldo and Francesco Totti. - OptaPaolo : 7 - Questa è la settima stagione in cui Paulo Dybala ha realizzato almeno 10 reti e servito almeno cinque assist in… - CorriereCitta : Francesco Totti, la sua Coach Consulting è un flop: in liquidazione dopo un anno - Gingio5 : Quando invecchiano diventano più galline di quello che erano già. Che tristezza - t_mareena : @NBAMemes Francesco Totti -