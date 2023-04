Francesco Rutelli | Troppi allarmi e pochi progressi Così la transizione green inciamperà nel rigetto popolare

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 9 aprile 2023) L'ex ministro e sindaco di Roma in libreria con "Il Secolo Verde" (Solferino): "Serve un’agenda operativa, programmata e verificata per la trasformazione del lavoro, creando nuova occupazione. Non basta più dire che il clima è il problema numero uno, se non si riesce a tradurre l’allarme in un’agenda che le persone condividano"