Francesco Gabbani: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la fidanzata, Instagram (Di domenica 9 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, per lo spazio dedicato alla musica, anche Francesco Gabbani, uno dei trionfatori della scorsa estate canora. L’artista si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata e all’amore per Giulia. La biografia di Francesco Gabbani Francesco Gabbani è nato a Carrara il 9 settembre del 1982 in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali ed è un noto cantautore e polistrumentista. A soli 4 anni, Francesco ha iniziato a suonare la batteria e a 9 la chitarra. Ha lavorato come fonico e tecnico di palco, poi ha iniziato il suo percorso artistico come musicista suonando blues, funk e jazz e prima di completare gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, per lo spazio dedicato alla musica, anche, uno dei trionfatori della scorsa estate canora. L’artista si racconterà a cuore aperto: dallaalla vita privata e all’amore per Giulia. La biografia diè nato a Carrara il 9 settembre del 1982 in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali ed è un noto cantautore e polistrumentista. A soli 4 anni,ha iniziato a suonare la batteria e a 9 la chitarra. Ha lavorato come fonico e tecnico di palco, poi ha iniziato il suo percorso artistico come musicista suonando blues, funk e jazz e prima di completare gli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertoPorta7 : Bellissima canzone, secondo me. Francesco Gabbani - L' Abitudine (Official Video) - BassoFabrizio : #LAbitudine e #CiVuoleUnFiore, aspettando il tour e una data speciale nella sua #Carrara...tutto nella mia intervis… - pinostra : RT @SMSNEWSOFFICIAL: A #DomenicaIn ospiti @EnricoBrignano e @FloraCanto #sandramilo @InArteMorgan @pinostra @frankgabbani @maravenierof… - iltirreno : Il nostro Francesco Gabbani torna in prima serata su Rai Uno con lo spettacolo “Ci vuole un fiore” - SMSNEWSOFFICIAL : A #DomenicaIn ospiti @EnricoBrignano e @FloraCanto #sandramilo @InArteMorgan @pinostra @frankgabbani… -