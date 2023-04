FOTO: Sorpresa per Kelly Kelly, è incinta di due gemelli (Di domenica 9 aprile 2023) Kelly Kelly, l’ex diva della WWE, ha annunciato di essere incinta di due gemelli. L’ex wrestler, il cui vero nome è Barbie Blank, ha condiviso la settimana scorsa notizia sui social media, pubblicando una FOTO che la ritrae con suo marito, il body builder Joe Coba che le tiene dolcemente la pancia. Quest’oggi il “plot twist” come ha scritto la stessa Kelly, dato la donna sarebbe in attesa di due gemelli. Una notizia ancora più bella per la coppia, che non aveva fatto mistero di essere da tempo alla ricerca di una gravidanza. In un’intervista successiva, Kelly Kelly ha rivelato che lei e suo marito stavano cercando di avere figli da molto tempo ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 9 aprile 2023), l’ex diva della WWE, ha annunciato di esseredi due. L’ex wrestler, il cui vero nome è Barbie Blank, ha condiviso la settimana scorsa notizia sui social media, pubblicando unache la ritrae con suo marito, il body builder Joe Coba che le tiene dolcemente la pancia. Quest’oggi il “plot twist” come ha scritto la stessa, dato la donna sarebbe in attesa di due. Una notizia ancora più bella per la coppia, che non aveva fatto mistero di essere da tempo alla ricerca di una gravidanza. In un’intervista successiva,ha rivelato che lei e suo marito stavano cercando di avere figli da molto tempo ...

