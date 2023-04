Forza Italia, nuovi commissari in tre comuni del Napoletano (Di domenica 9 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoForza Italia nomina tre nuovi commissari: Francesco Stompanato ad Acerra, Donato Lino a Volla ed Enzo della Volpe a Frattamaggiore. “Abbiamo scelto uomini che uniscono storia e rinnovamento – commentano Annarita Patriarca, coordinatrice provinciale di Forza Italia Napoli ed il coordinatore regionale Fulvio Martusciello – per affermare un partito vicino ai territori e sempre più aperto al dialogo con la società civile . Con la nostra azione politica concreta – concludono i due esponenti forzisti – stiamo costruendo l’alternativa ad una sinistra evanescente, demagogica e parolaia”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutonomina tre: Francesco Stompanato ad Acerra, Donato Lino a Volla ed Enzo della Volpe a Frattamaggiore. “Abbiamo scelto uomini che uniscono storia e rinnovamento – commentano Annarita Patriarca, coordinatrice provinciale diNapoli ed il coordinatore regionale Fulvio Martusciello – per affermare un partito vicino ai territori e sempre più aperto al dialogo con la società civile . Con la nostra azione politica concreta – concludono i due esponenti forzisti – stiamo costruendo l’alternativa ad una sinistra evanescente, demagogica e parolaia”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

