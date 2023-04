Formia / Incendio Villaggio Don Bosco, messe spostate al Palamendola. Iniziata la conta dei danni [VIDEO] (Di domenica 9 aprile 2023) Formia – Ripartire subito. Pasqua è servito soprattutto a questo dopo il vasto e spettacolare Incendio che nella notte tra venerdì e sabato Santo ha parzialmente distrutto la chiesa del Cuore Immacolato di Maria nel Villaggio Bosco di Formia. “Dalla croce tutto rinasce, ripartiamo dal crocefisso che è rimasto illeso”: con questo slogan il parroco, L'articolo Formia / Incendio Villaggio Don Bosco, messe spostate al Palamendola. Iniziata la conta dei danni VIDEO Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di domenica 9 aprile 2023)– Ripartire subito. Pasqua è servito soprattutto a questo dopo il vasto e spettacolareche nella notte tra venerdì e sabato Santo ha parzialmente distrutto la chiesa del Cuore Immacolato di Maria neldi. “Dalla croce tutto rinasce, ripartiamo dal crocefisso che è rimasto illeso”: con questo slogan il parroco, L'articoloDonalladeiTemporeale Quotidiano.

