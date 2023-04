Formia / Incendio Villaggio Don Bosco, il vicesindaco Giovanni Valerio: “Ricostruiremo la Chiesa” (Di domenica 9 aprile 2023) Formia – Ricostruire immediatamente la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria. E’ questo l’imperativo lanciato dal vicesindaco Giovanni Valerio, che in questi giorni sta facendo le veci del sindaco Gianluca Taddeo attualmente negli Stati Uniti, durante la Santa Messa di ieri sera presso il Palamendola, struttura messa a disposizione del Comune di Formia per celebrare L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di domenica 9 aprile 2023)– Ricostruire immediatamente ladel Cuore Immacolato di Maria. E’ questo l’imperativo lanciato dal, che in questi giorni sta facendo le veci del sindaco Gianluca Taddeo attualmente negli Stati Uniti, durante la Santa Messa di ieri sera presso il Palamendola, struttura messa a disposizione del Comune diper celebrare L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Formia / Incendio Villaggio Don Bosco, il vicesindaco Giovanni Valerio: “Ricostruiremo la Chiesa” - 79_Alessio : RT @vigilidelfuoco: Per tutta la notte e la mattina i #vigilidelfuoco di #Latina sono stati impegnati a Formia per un #incendio che ha inte… - infoitinterno : Formia / Vasto incendio al Villaggio Don Bosco, danni alla chiesa e all'auditorium [VIDEO] - infoitinterno : Incendio nella chiesa Don Bosco di Formia, edificio devastato dalle fiamme, probabile corto circuito - infoitinterno : Formia / Incendio alVillaggio Don Bosco, Padre Maurizio Patriciello: “Forza! Il Signore non ci abbandona!” -