Formazioni ufficiali Vallecano-Atletico Madrid | Liga 2022 2023

Le Formazioni ufficiali di Vallecano-Atletico Madrid, match valido per la 28esima giornata della Liga 2022/2023. I colchoneros inseguono la quinta vittoria di fila e, oltre a tenere a debita distanza la Real Sociedad al quarto posto, mettono nel mirino i rivali cittadini del Real, sconfitti dal Villarreal e potenzialmente distanti solo due punti. Appuntamento questa sera alle ore 21. Queste le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Vallecano: Dimitrievski, Balliu, Lejeune, Catena, Fran Garcia, Valentin, Comesana, Palazon, Lopez, Garcia, de Tomas. Atletico Madrid: Oblak, Molina, Savic, Gimenez, Hermoso, Carrasco, Llorente, de Paul, Koke, Griezmann, Morata.

