Formazioni ufficiali Liverpool-Arsenal, Premier League 2022/2023 (Di domenica 9 aprile 2023) Le Formazioni ufficiali di Liverpool-Arsenal, match valido per la 30esima giornata della Premier League 2022/2023. Ad Anfield si affrontano due squadre con una grande storia ma che stanno attraverso momenti diversi. I Gunners sognano il titolo ed hanno bisogno dei tre punti per tenere a debita distanza il City. La squadra di Klopp non vuole invece rinunciare all’Europa e insegue allo stesso modo la vittoria. Appuntamento oggi alle ore 17:30. Queste le scelte dei due tecnici, Jurgen Klopp e Mikel Arteta. Formazioni ufficiali Liverpool: In attesa Arsenal: In attesa SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Ledi, match valido per la 30esima giornata della. Ad Anfield si affrontano due squadre con una grande storia ma che stanno attraverso momenti diversi. I Gunners sognano il titolo ed hanno bisogno dei tre punti per tenere a debita distanza il City. La squadra di Klopp non vuole invece rinunciare all’Europa e insegue allo stesso modo la vittoria. Appuntamento oggi alle ore 17:30. Queste le scelte dei due tecnici, Jurgen Klopp e Mikel Arteta.: In attesa: In attesa SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FPLItalia : Ecco le formazioni ufficiali di #leecry: confermata la formazione del Leeds con Bamford davanti e Sinisterra, Harri… - infoitsport : Lazio-Juve, le formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Allegri - infobetting : Twente-Cambuur (domenica 09 aprile 2023 ore 12:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici - pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - LAZIO-JUVENTUS - Le formazioni ufficiali: Danilo riposa, al suo posto Alex Sandro. In avanti Di Maria e Vlahov… - tabellamercatob : Ieri secondo verdetto dalla #SerieC La #FERALPISALO sale in #SerieB!!! La squadra di Stefano Vecchi ha centrato la… -