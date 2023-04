Follia Real Madrid-Villarreal | Valverde colpisce Baena nel parcheggio

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 9 aprile 2023) Si sono registrati momenti dial termine di-Villar, sfida valida per la Liga spagnola. La gara si è conclusa sul clamoroso risultato di 2-3 e la strada per Carlo Ancelotti verso il titolo è sempre più in salita. Nel primo tempo l’autogol di Pau Torres e il pareggio di Chukwueze. Nella ripresa Vinicius riporta in vantaggio i Blancos, poi nella ripresa i gol di Morales e ancora Chukwueze a ribaltare tutto. Al fischio finale si sarebbe verificato un episodio gravissimo. Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli,avrebbe attesoneldello stadio e lo avrebbe aggredito con un pugno. “Dimmi ora cosa hai detto di mio figlio”, avrebbe esclamato. L’episodio è stato confermato direttamente dal ...