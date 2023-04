Flavio Briatore bloccato nel traffico in autostrada: “Siamo a Pasqua, questa estate cosa facciamo?” (Di domenica 9 aprile 2023) Sono tante le persone che hanno approfittato del ponte di Pasqua per concedersi qualche giorno di relax lontano dalle città. Tra questi anche Flavio Briatore, che su Instagram ha pubblicato un lungo sfogo per il traffico trovato in autostrada nel raggiungere la località scelta. “Siamo a Pasqua, questa estate cosa facciamo?”, ha detto l’imprenditore in un video. “Una bella coda Pasquale, è incredibile, non riusciamo mai a sistemare queste autostrade”, ha detto Flavio Briatore. L’imprenditore si riprende mentre è in auto, mostrando le numerose macchine in coda davanti a lui, in prossimità di Ventimiglia, in Liguria. “C’è una coda di 25-28 minuti, poi ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023) Sono tante le persone che hanno approfittato del ponte diper concedersi qualche giorno di relax lontano dalle città. Tra questi anche, che su Instagram ha pubblicato un lungo sfogo per iltrovato innel raggiungere la località scelta. “?”, ha detto l’imprenditore in un video. “Una bella codale, è incredibile, non riusciamo mai a sistemare queste autostrade”, ha detto. L’imprenditore si riprende mentre è in auto, mostrando le numerose macchine in coda davanti a lui, in prossimità di Ventimiglia, in Liguria. “C’è una coda di 25-28 minuti, poi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L'intervista a Flavio #Briatore: “#Meloni &C. non ne azzeccano una: trovino lavoro e case a chi non li ha”… - Moixus1970 : RT @fanpage: Flavio Briatore, in partenza per le vacanze pasquali, è rimasto bloccato in autostrada a causa del traffico. “Siamo a Pasqua,… - fanpage : Flavio Briatore, in partenza per le vacanze pasquali, è rimasto bloccato in autostrada a causa del traffico. “Siamo… - SimoneMattei9 : RT @Open_gol: L' imprenditore si lamenta per la lunga attesa in macchina, colpa del Paese che non affronta il problema, ma superato il conf… - imperianews_it : Anche Flavio Briatore bloccato in coda sull'autostrada A10, il video pubblicato su Youtube -