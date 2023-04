Fiumicino | litiga per la viabilità | poi investe di proposito il suo ‘rivale’ davanti al figlio | caccia al pirata in taxi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 9 aprile 2023) Prima lo ha insultato per questioni die precedenza, usando termini offensivi nonostante la presenza di un bambino, poi, non contento, lo ha addirittura investito. E, senza prestare soccorso, lo ha lasciato a terra, fuggendo via. L’incredibile episodio è avvenuto il giorno di venerdì santo, l’8 aprile, a. E a raccontarlo è direttamente il protagonista, Marco Pausilli, mentre i parenti sono alla ricerca di testimoni per cercare di rintracciare ildella strada. Il racconto del protagonista “Venerdì mattina verso le 10 – racconta l’uomo – stavo portando mioal lavoro. Un tassista non ha rispettato il segnale di precedenza: veniva da via Coni Zugna, direzione poliambulatorio. Mi ha quasi preso, ma nonostante fosse in torto, ha cominciato a imprecare usando parole offensive. L’ho lasciato ...