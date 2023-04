(Di domenica 9 aprile 2023) L'abbraccio con la fan - Subitoaver 'to' i, Eros si è rivolto alla donna, chiedendole: 'Come stai?'. È poi sceso dal palco per andare ad abbracciarla. 'Ma tu mi puoi stare qui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maurizio_Donini : @RamazzottiEros @ Mandela Forum Firenze 4-4-2023 - BracaliM : Firenze, Eros Ramazzotti ricorda Niccolò Ciatti al concerto - qn_lanazione : Eros Ramazzotti a Firenze, “dedico questo concerto a Niccolò Ciatti” VIDEO - SkyTG24 : La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti a Firenze - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Stasera, martedì 4 aprile, ritorna Eros Ramazzotti in Italia con il suo Battito Infinito World Tour: si esibirà al Mandela For… -

L'abbraccio con la fan - Subito dopo aver 'sgridato' i soccorritori, Eros si è rivolto alla donna, chiedendole: 'Come stai'. È poi sceso dal palco per andare ad abbracciarla. 'Ma tu mi puoi stare qui ...Dieci minuti di attesa per i soccorsi sono decisamente troppi. E così Erosnon le ha mandate a dire. Tutto è successo durante il suo concerto al Palazzo dello sport di: il cantante si stava esibendo quando ad un certo punto una signora nel parterre si è ...Eros, una delle bandiere della musica italiana nel mondo, farà tappa il 4 aprile al Mandela Forum di, il 6 e 7 al Palazzo dello Sport di Roma, l'11 al Palasele di Eboli e il 28 al ...

Firenze, Ramazzotti ferma il concerto perché una fan si sente male e "sgrida" i soccorritori: "Siete arrivati 10 minuti dopo" TGCOM

Dieci minuti di attesa per i soccorsi sono decisamente troppi. E così Eros Ramazzotti non le ha mandate a dire. Tutto è successo durante il suo concerto al Palazzo dello sport di Roma: il cantante si ...Aurora Ramazzotti è diventata madre da pochi giorni e il suo piccolo Cesare sta già ricevendo tantissimi regali. Il bebè ha tantissimi 'zii' famosi che non vedono l'ora di viziarlo e la neo mamma sta ...