Fiorentina-Spezia: 0-7 per i liguri! (Di domenica 9 aprile 2023) Tra Fiorentina e Spezia finisce 7-0 per i liguri: si tratta del numero di cartellini gialli estratti dall'arbitro Dionisi Se non è un primato, poco ci manca. E segnala probabilmente una differenza di motivazioni tra una squadra che potrebbe anche avere il diritto di pensare alla Conference League e un'altra che invece deve fare punti per salvarsi. Si può forse spiegare l'incredibile 0-7 a favore dei liguri. Ma non ci riferiamo ai gol, bensì alla differenza di cartellini gialli. L'arbitro Dionisi non ne ha estratto neanche uno alla squadra di Italiano. Al contrario, i giocatori dello Spezia ne hanno ricevuti uno sproposito e i rei sono stati Maldini, Nzola, Gyasi, Ampadu, Bastoni, Ekdal e Wisniewski.

