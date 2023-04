Filippo Ganna 2° alla Sanremo, 6° a Roubaix. È l’unico uomo da Classiche dell’Italia (Di domenica 9 aprile 2023) Con la Parigi-Roubaix di oggi si è chiusa una “campagna delle Classiche” che ha in qualche modo cambiato la percezione intorno a Filippo Ganna. Il corridore italiano, da sempre considerato molto adatto per le corse di un giorno più dure, quelle dove poter mettere in campo le doti di fondo e di resistenza, oltre che tutta la sua classe, ha confermato le grandi attese che c’erano su di lui. Ganna ha iniziato con il magnifico secondo posto alla Milano-Sanremo, corsa in cui era riuscito a rimanere insieme a Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar e Wout van Aert, tre corridori che ci stiamo abituando a considerare come degli alieni nel mondo del ciclismo. In quell’occasione l’italiano si era dimostrato all’altezza dei concorrenti, chiudendo anche con qualche piccolo ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Con la Parigi-di oggi si è chiusa una “campagna delle” che ha in qualche modo cambiato la percezione intorno a. Il corridore italiano, da sempre considerato molto adatto per le corse di un giorno più dure, quelle dove poter mettere in campo le doti di fondo e di resistenza, oltre che tutta la sua classe, ha confermato le grandi attese che c’erano su di lui.ha iniziato con il magnifico secondo postoMilano-, corsa in cui era riuscito a rimanere insieme a Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar e Wout van Aert, tre corridori che ci stiamo abituando a considerare come degli alieni nel mondo del ciclismo. In quell’occasione l’italiano si era dimostrato all’altezza dei concorrenti, chiudendo anche con qualche piccolo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Parigi-Roubaix 2023, Filippo Ganna: 'Un po' di rammarico per il podio, il finale è stata una sofferenza' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Razzo Van der Poel, è il nuovo re della #Roubaix. Orgoglio Ganna - SpazioCiclismo : Filippo Ganna ha risposto presente alla sua prima da capitano nell'Inferno del Nord #ParisRoubaix - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: Dopo aver vinto la Sanremo tre settimane fa, van der Poel coglie anche il primo successo in carriera alla Roubaix ???? #Eu… - Cyclingtimenews : ??? Lo sfogo di Filippo Ganna 'Non è bello vedere colleghi che non collaborano perché dicono di avere i crampi e nel… -