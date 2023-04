Fiera di Tarquinia, arriva il patrocinio del Masaf (Di domenica 9 aprile 2023) Tarquinia – Per la prima volta questa edizione 2023 della Fiera di Tarquinia (29 aprile – 1°maggio) si può fregiare del patrocinio del Masaf, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Si tratta di un importante riconoscimento dell’alto valore che la Fiera acquista come luogo di promozione di valori territoriali, ambientali e contenutistici che gettano lo sguardo verso l’innovazione e la sperimentazione agricola, sempre nel rispetto delle sue premesse che affondano le proprie radici nella tradizione. L’Amministrazione Comunale ringrazia il Masaf per il patrocinio concesso ed il Ministro Francesco Lollobrigida per l’attenzione che sta riservando alla valorizzazione del territorio tarquiniese e delle sue pregevoli realtà ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 aprile 2023)– Per la prima volta questa edizione 2023 delladi(29 aprile – 1°maggio) si può fregiare deldel, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Si tratta di un importante riconoscimento dell’alto valore che laacquista come luogo di promozione di valori territoriali, ambientali e contenutistici che gettano lo sguardo verso l’innovazione e la sperimentazione agricola, sempre nel rispetto delle sue premesse che affondano le proprie radici nella tradizione. L’Amministrazione Comunale ringrazia ilper ilconcesso ed il Ministro Francesco Lollobrigida per l’attenzione che sta riservando alla valorizzazione del territorio tarquiniese e delle sue pregevoli realtà ...

