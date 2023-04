Fiat - Amata | criticata | rimpianta | per sempre Multipla - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di domenica 9 aprile 2023) Ci sono auto che dividono, troppo originali per essere apprezzate da tutti, ma anche per non avere una nutrita schiera di fan. Laè una di queste, tanto che fino al Salone di Torino del 1998 in molti faticavano a credere che l'omonima concept del 1996 sarebbe poi entrata in produzione con lo stesso design. Il resto è storia nota: apprezzata per la sua praticità, la Mpv a sei posti su due file non ha avuto il successo che si aspettavano i vertici di Torino. E pensare che, nel 1999, l'auto era stata persino selezionata dal MoMa di New York per la rassegna Different Roads, un'esposizione temporanea sulla moderna mobilità alle soglie del ventunesimo secolo. Del resto, è un'auto iconica, ancora oggi ricordata con affetto da tanti automobilisti, anche da chi, all'epoca, non ha avuto il coraggio (o la necessità) di acquistarla. Ne parliamo con ...