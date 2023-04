Ferrari, Leclerc: “Non venite a casa, rispettate la mia privacy” (Di domenica 9 aprile 2023) “Ciao a tutti. Negli ultimi mesi il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi. Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia”. L’appello, fatto in tre lingue (inglese, francese e italiano) tramite una storia su Instagram, è del pilota della Ferrari Charles Leclerc, che a Montecarlo, dove risiede essendo cittadino monegasco, ha sempre più difficoltà ad avere un po’ di privacy, di cui avrebbe particolarmente bisogno visto il momento non facile dopo i primi tre gran premi del Mondiale di F1, in cui ha raccolto soltanto un settimo ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 aprile 2023) “Ciao a tutti. Negli ultimi mesi il mio indirizzo diè diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi. Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la miae di non venire amia”. L’appello, fatto in tre lingue (inglese, francese e italiano) tramite una storia su Instagram, è del pilota dellaCharles, che a Montecarlo, dove risiede essendo cittadino monegasco, ha sempre più difficoltà ad avere un po’ di, di cui avrebbe particolarmente bisogno visto il momento non facile dopo i primi tre gran premi del Mondiale di F1, in cui ha raccolto soltanto un settimo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ferrari, l'appello di #Leclerc ai fan: 'Felice del vostro sostegno, ma non venite a casa mia. Vi prego di rispetta… - Eurosport_IT : Per Todt, Leclerc ha la stessa stoffa di Verstappen: siete d'accordo? ????? ?? - avespartacus : RT @sportmediaset: Leclerc, appello ai fan che sanno dove abita: 'Non citofonate, non scendo' #leclerc #montecarlo #tifosi #f1 #ferrari ht… - Alessan15429707 : RT @PieroLadisa: Charles #Leclerc in difesa della propria privacy. Il pilota della #Ferrari ha ragione. Ricordate che sono esseri umani anc… - KyoshiroMibu023 : RT @Nicola89144151: La più bella vittoria Ferrari dal 2010 a oggi: 2° Semifinale! SI VOTA FINO ALLE 23:30 VOTATE ?????? #F1 #essereferrari… -