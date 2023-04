Ferrari, l’appello di Leclerc: “Non venite a casa mia, vi prego di rispettare la mia privacy” (Di domenica 9 aprile 2023) Attraverso un post sui social, Charles Leclerc ha voluto lanciare un appello ai suoi tifosi, chiedendo loro di rispettare la sua privacy: “Ciao a tutti, negli ultimi mesi il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi. Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia“. Il pilota della Ferrari ha poi proseguito: “Mi assicurerò di fermarmi per tutti quando mi vedete per strada o in pista, ma non scenderò se venite a trovarmi a casa. Il vostro sostegno, ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Attraverso un post sui social, Charlesha voluto lanciare un appello ai suoi tifosi, chiedendo loro dila sua: “Ciao a tutti, negli ultimi mesi il mio indirizzo diè diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi. Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vidila miae di non venire amia“. Il pilota dellaha poi proseguito: “Mi assicurerò di fermarmi per tutti quando mi vedete per strada o in pista, ma non scenderò sea trovarmi a. Il vostro sostegno, ...

