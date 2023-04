Feralpisalò, è storia: in Serie B per la prima volta, le FOTO della festa (Di domenica 9 aprile 2023) Il Feralpisalò è nella storia, il club festeggia per la prima volta la promozione in Serie B. E’ stata una cavalcata vincente e la matematica è arrivata dopo il successo contro la Triestina, 1-0 con il gol realizzato da Butic al 68?. A tre giornate dal termine il distacco è irraggiungibile per le avversarie. In 36 giornate il Feralpisalò ha conquistato 68 punti, frutto di 19 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. Il vero punto di forza è stata la fase difensiva, sono appena 19 i gol subiti. Il traguardo storico è arrivato con Stefano Vecchi alla guida, l’ex Inter è pronto al definitivo salto di qualità. Subito dopo l’impresa sono arrivate le congratulazioni del presidente della Lega Pro, Matteo Marani: “la vittoria della Feralpisalò ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 9 aprile 2023) Ilè nella, il club festeggia per lala promozione inB. E’ stata una cavalcata vincente e la matematica è arrivata dopo il successo contro la Triestina, 1-0 con il gol realizzato da Butic al 68?. A tre giornate dal termine il distacco è irraggiungibile per le avversarie. In 36 giornate ilha conquistato 68 punti, frutto di 19 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. Il vero punto di forza è stata la fase difensiva, sono appena 19 i gol subiti. Il traguardo storico è arrivato con Stefano Vecchi alla guida, l’ex Inter è pronto al definitivo salto di qualità. Subito dopo l’impresa sono arrivate le congratulazioni del presidenteLega Pro, Matteo Marani: “la vittoria...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... feralpisalo : ???????????????????? ????????????????’???? Siamo stati #CapaciDi scrivere la storia?? ?????????? ???? ?????????? ??? #LeonidelGarda #CuordiLeoni - fanpage : Un giorno storico per la Feralpisalò. La squadra di Stefano Vecchi ha centrato la prima storica promozione in Se… - DiMarzio : Palermo accoglie la FeralpiSalò in B: storia di un 'gemellaggio' nato in Serie C - TUTTOB1 : Tuttosport: 'La Feralpisalò scrive la storia. Un miracolo? No, un progetto” - ILOVEPACALCIO : Tuttosport: 'La Feralpisalò scrive la storia. Un miracolo? No, un progetto' - Ilovepalermocalcio -

FeralpiSalò, club nato 14 anni fa e ora tra i grandi Quattordici campionati di serie C e poco meno di quattordici anni dalla fusione tra Feralpi Lonato e Salò Valsabbia . Tanto ci ha messo la FeralpiSalò per compiere il gran balzo. La storia verdeblù è breve, ma intensa. L'11 giugno 2009 viene sancita la fusione tra i due club che militano in serie D, meno di due mesi dopo la neonata ... FeralpiSalò nella storia: prima volta in Serie B con il ds più giovane nel calcio, è l'ex giornalista di 26 anni Andrea Ferretti Andrea Ferretti , un ragazzo che faceva il giornalista ed è diventato parte della storia oggi con la FeralpiSalò : prima team manager, poi direttore tecnico, infine ds. Scalata da giovane ... Serie C, la Feralpisalò batte la Triestina e conquista la B per la prima volta nella sua storia, è festa per i Leoni del Garda Il 4 settembre 2011 la neo fondata Feralpisalò faceva il suo esordio in Serie C " ai tempi ancora Lega Pro Prima Divisione " al "Nereo ... Già da inizio partita c'era odore di storia sulle rive del Garda. Quattordici campionati di serie C e poco meno di quattordici anni dalla fusione tra Feralpi Lonato e Salò Valsabbia . Tanto ci ha messo laper compiere il gran balzo. Laverdeblù è breve, ma intensa. L'11 giugno 2009 viene sancita la fusione tra i due club che militano in serie D, meno di due mesi dopo la neonata ...Andrea Ferretti , un ragazzo che faceva il giornalista ed è diventato parte dellaoggi con la: prima team manager, poi direttore tecnico, infine ds. Scalata da giovane ...Il 4 settembre 2011 la neo fondatafaceva il suo esordio in Serie C " ai tempi ancora Lega Pro Prima Divisione " al "Nereo ... Già da inizio partita c'era odore disulle rive del Garda. La favola Feralpisalò scrive la storia: è promossa per la prima volta ... Fanpage.it