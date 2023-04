Fede Valverde del Real Madrid ha “preso a pugni” Alex Baena del Villarreal dopo la sconfitta nella Liga

(Di domenica 9 aprile 2023) Sito inglese: Il centrocampista delavrebbedel Villarnel parcheggiolaper 3-2 dei Blancos contro il Sottomarino Giallodi sabato. Secondo quanto riportato in Spagna,avrebbe cercatola partita del Santiago Bernabeu e avrebbe colpito l’esterno in pieno volto. Marca afferma di aver parlato con il nazionale uruguaiano e lui ha confermato l’aggressione, sostenendo cheaveva insultato i problemi durante la gravidanza della sua compagna (la coppia era stata vicina alla perdita del bambino) ...

Valverde aspetta nel garage Baena e lo prende a pugni: Dimmi ora ... Sport Fanpage

MADRID (Spagna) - Federico Valverde ha preso a pugni sullo zigomo il giocatore del Villarreal Álex Baena dopo la partita, secondo diverse fonti vicine alla squadra di Castellón. La Polizia è dovuta in ...Il calciatore del Real Madrid Federico Valverde ha preso a pugni il collega del Villarreal Álex Baena dopo la partita persa ieri, 8 aprile, dal Real in casa contro il Submarino Amarillo per 3-2.