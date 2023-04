“Fanno sul serio”. GF Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: niente più maschere. È lei a dire tutto (Di domenica 9 aprile 2023) Il Grande Fratello Vip 7 è finito, ma che fine hanno fatto i partecipanti? Vi siete appassionati seguendo quello che hanno combinato i vari Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Micol Incorvaia, Alberto De Pisis e compagnia? Oppure no? In ogni caso, sinceri però, se incontraste per strada Daniele Dal Moro oppure Oriana Marzoli davvero non li riconoscereste? In qualsiasi caso, per chi se lo fosse perso, i due sono stati protagonisti di una delle storie più tormentate all’interno del loft di Cinecittà. Tira e molla, avvicinamenti, baci, abbracci, carezze, per un po’. Poi graffi, parole dure, strattonamenti e via discorrendo, insomma il più classico dei più classici degli amori che ti prendono e sconquassano, ti esaltano e ti buttano giù. Bene, ci siamo capiti, ma dove sono finiti adesso Daniele e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 aprile 2023) Il Grande Fratello Vip 7 è finito, ma che fine hanno fatto i partecipanti? Vi siete appassionati seguendo quello che hanno combinato i vari Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Micol Incorvaia, Alberto De Pisis e compagnia? Oppure no? In ogni caso, sinceri però, se incontraste per stradaDaloppuredavvero non li riconoscereste? In qualsiasi caso, per chi se lo fosse perso, i due sono stati protagonisti di una delle storie più tormentate all’interno del loft di Cinecittà. Tira e molla, avvicinamenti, baci, abbracci, carezze, per un po’. Poi graffi, parole dure, strattonamenti e via discorrendo, insomma il più classico dei più classici degli amori che ti prendono e sconquassano, ti esaltano e ti buttano giù. Bene, ci siamo capiti, ma dove sono finiti adessoe ...

