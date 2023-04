Fabregas | «Mi sbagliavo sul calcio italiano | il Napoli…»

Leggi su calcionews24

Le parole di Cesc, centrocampista spagnolo del Como, sul momento del. Tutti i dettagli Cescha raccontato la sua esperienza in Italia a Sky Sport. PAROLE – «Avevo di questoun'idea vecchia, perché gli allenatori che avevo conosciuto avevano come priorità la difesa e le squadre italiane affrontate non venivano mai a fare la partita o a toglierci la palla. Ma ora c'è dell'altro, ai miei occhi, c'è la Lazio di Sarri e il Napoli di Spalletti, che gioca assai bene. Ora che ho l'opportunità di vivere da più vicino quello che sta facendo Spalletti col Napoli, riconosco che ilsta crescendo anche sotto altri aspetti».