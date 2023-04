Fabregas | “Ho cambiato idea sul calcio italiano | Como progetto interessante”

(Di domenica 9 aprile 2023) Il centrocampista delCescha raccontato il suo approccio alin una lunga intervista a Sky Sport: “Avevo un’delperché gli allenatori che avevo conosciuto avevano una mentalità difensiva, non venivano mai a fare la partita o a toglierci la palla. Spalletti e Sarri, tuttavia, hanno un’altra mentalità. Io Sarri l’ho visto, l’ho vissuto e l’ho apprezzato mentre Spalletti me lo raccontarono altri. Per quanto riguarda Luciano, ora ho l’opportunità, giocando a, di vedere più da vicino quanto sta facendo a Napoli e riconosco che ilsta crescendo anche sotto altri aspetti”.ha commentato la scelta di andare a ...

il mondo a Como, come internet da 30 anni l'haall'umanità. Ma sul lago non c'è voluto Tim Berners - Lee, inventore del World Wide Web. Semplicemente, è arrivato Moreno Longo. Non ......una componente anche "Mundial" se non altro per il duello tra i campioni del mondo Cesc... "I numeri sono chiari ed evidenti, il Como ha trovato continuità, hamolto rispetto al ...... Cerri,e Odenthal. Ma a nell'elenco mancano anche Cagnano, per problemi alla schiena, e lo spagnolo Blanco, fermato da uno stato influenzale. La Spal ha appenaallenatore, con ...

Il Napoli è proprio cambiato: anche a Lecce lo ha dimostrato Calcio News 24

Il centroacampista spagnolo, oggi al Como in B, elogia il lavoro del tecnico azzurro: "È un grande" NAPOLI - Su quel ramo del lago del calcio, nell’immensità di un football universale, nel romanzo d’u ...Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna ha ripreso attentamente alcune parole di Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal e Barcellona ...