Fabregas esalta Spalletti | “Avevo un’idea sbagliata del calcio italiano!”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 9 aprile 2023) Il centrocampista del Como, Cesc, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. L’ex stella di Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco ha parlato di tantissimi temi, dalle giovanili all’attuale esperienza, che ha sorpreso un po’ tutti, in Serie B con il club lombardo. Inizi? Il Barcellona mi ha datodi come giocare a. Ti fanno crescere l’intelligenza dentro un campo di. Molta gente che cresce con questa idea dimigliora sempre le sue capacità. Quando sono andato all’Arsenal volevo andare in prima squadra ma sapevo che prima dovevo giocare con le giovanili e la squadra riserve. Già dal secondo mese però ero già in prima squadra. Non posso dire che ero il tipico ragazzo che aveva la nostalgia di casa: stavo giocando acon ...