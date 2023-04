Fa un regalo di nozze alla sua ex ma dentro c’è una bomba con 2 chili di esplosivo: lo sposo lo apre e muore (Di domenica 9 aprile 2023) Sembrava un normale regalo di riconciliazione con la sua ex per il matrimonio di lei ma era in realtà una bomba. Siamo in India e la storia la racconta il Times of India. Una coppia di sposi si è vista recapitare quello che sembrava un impianto home theater. A consegnare il regalo personalmente a un membro della famiglia dello sposo, l’ex fidanzato della sposa, il 33enne Sarju Markham. I due novelli sposini non hanno aperto subito il regalo ma hanno aspettato di poter allestire una proiezione nel loro villaggio a Kabirdham, tre giorni dopo le nozze. Quando l’impianto è stato attacco all’elettricità si è sprigionata una fiammata che ha ucciso lo sposo, il 22enne Hemendra Maravi e il fratello di lui, Rajkumar, 30 anni. Due kg di esplosivo erano stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Sembrava un normaledi riconciliazione con la sua ex per il matrimonio di lei ma era in realtà una. Siamo in India e la storia la racconta il Times of India. Una coppia di sposi si è vista recapitare quello che sembrava un impianto home theater. A consegnare ilpersonalmente a un membro della famiglia dello, l’ex fidanzato della sposa, il 33enne Sarju Markham. I due novelli sposini non hanno aperto subito ilma hanno aspettato di poter allestire una proiezione nel loro villaggio a Kabirdham, tre giorni dopo le. Quando l’impianto è stato attacco all’elettricità si è sprigionata una fiammata che ha ucciso lo, il 22enne Hemendra Maravi e il fratello di lui, Rajkumar, 30 anni. Due kg dierano stati ...

