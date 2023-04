F. Romano pubblica: Ancelotti: “Credo che la prossima stagione ci saranno Modri?, Benzema e Kroos”. #Rea… (Di domenica 9 aprile 2023) Ancelotti: “Credo che la prossima stagione ci saranno Modri?, Benzema e Kroos”. #Real Madrid “Anche il futuro sarà luminoso; abbiamo grandi talenti come Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Ceballos… e anche loro faranno la storia. È diverso dagli altri ma saranno fantastici”. pic.twitter.com/2sHpHdMGtl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 7 aprile 2023 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di domenica 9 aprile 2023): “che laci?,”. #Real Madrid “Anche il futuro sarà luminoso; abbiamo grandi talenti come Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Ceballos… e anche loro faranno la storia. È diverso dagli altri mafantastici”. pic.twitter.com/2sHpHdMGtl — Fabrizio(@Fabrizio) 7 aprile 2023 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudioguerrini : @realvarriale Da romano che vive a Milano, mi accorgo che lei non odia solo la #Juventus ma l’intero nord. Vive il… - claudioguerrini : @sorrento87 @Roma @gualtierieurope @romafaschifo @Antincivili Io sono romano e non vedo una sola cosa pubblica che… - GiuseppinaVass5 : RT @RadioBlueNoteIn: Il parlamentare che non conosce l'italiano, nemmeno l'inglese e altre lingue, a malapena parla un romano strascicato c… - RlRO : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock #MusicaItaliana #FrancescoDeGregori by @boomerhill1968 nell'aprile del 1973 (non ho data migliore) Francesco… - casta_re : RT @BeppeGiulietti: Tra un saluto romano e l’altro,iniziato l’assalto alla scuola e alla sanità pubblica,il cambio di “narrazione” serve a… -