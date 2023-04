Evola e Tolkien antimoderni (Di domenica 9 aprile 2023) A prima vista non vi sono nomi così distanti fra loro, per le scelte di vita e i percorsi culturali, come Julius Evola e John Ronald Reuel Tolkien, fra il pensatore tradizionalista italiano e il filologo e scrittore inglese, fra l’autore della Rivolta contro il mondo moderno e l’autore de Il Signore degli Anelli. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di marzo 2023 Il primo propugnatore dell’idealismo magico e dell’individuo assoluto, esoterista, teorizzatore di una «via della mano sinistra» per la realizzazione interiore, fra i massimi esponenti della tradizione, sostenitore di un «anarchismo di destra» in un mondo che ha perso tutti i valori, acerrimo critico del cristianesimo e del cattolicesimo progressista e adeguato ai tempi, antidemocratico e vicino al fascismo. Il secondo amoroso padre di famiglia, conservatore, studioso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 9 aprile 2023) A prima vista non vi sono nomi così distanti fra loro, per le scelte di vita e i percorsi culturali, come Juliuse John Ronald Reuel, fra il pensatore tradizionalista italiano e il filologo e scrittore inglese, fra l’autore della Rivolta contro il mondo moderno e l’autore de Il Signore degli Anelli. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di marzo 2023 Il primo propugnatore dell’idealismo magico e dell’individuo assoluto, esoterista, teorizzatore di una «via della mano sinistra» per la realizzazione interiore, fra i massimi esponenti della tradizione, sostenitore di un «anarchismo di destra» in un mondo che ha perso tutti i valori, acerrimo critico del cristianesimo e del cattolicesimo progressista e adeguato ai tempi, antidemocratico e vicino al fascismo. Il secondo amoroso padre di famiglia, conservatore, studioso ...

