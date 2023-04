Etienne – Roma

(Di domenica 9 aprile 2023)Via Scirè, 18 – 00199Tel. 393/8902073 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 16/21€, primi 24€, secondi 29/32€, dolci 14/20€ Chiusura: Domenica OFFERTA Il ristorante guidato dallo chef Stefano Intraligi si conferma un indirizzo di gusto in una zona dipiuttosto avara di locali di questo genere. Situato a pochi passi dalla Sedia del Diavolo, nel quartiere Africano, propone una cucina creativa che riesce a coniugare forma e sostanza, con piatti curati nell’estetica e buoni al palato. Oltre alla scelta à la carte, sono previsti 2 menù degustazione, da 90 a e da 120 euro, rispettivamente da 7 e da 10 portate, oppure dei percorsi dove si possono scegliere le singole portate: Petit composto da antipasto, primo o secondo e dolce a ...

19:00 Pau FC - Metz 19:00 Quevilly Rouen - Caen 19:00 GERMANIA 2. BUNDESLIGA Amburgo - ...30 Atalanta - Bologna 16:30 Sampdoria - Cremonese 16:30 Torino -18:30 Verona - Sassuolo 18:30 ......- Sassuolo Fiorentina - Spezia 16.30 Atalanta - Bologna Sampdoria - Cremonese 18.30 Torino -...19:00 Pau FC - Metz 19:00 Quevilly Rouen - Caen 19:00 GERMANIA 2. BUNDESLIGA Amburgo - ...Fogli d'Acqua' (St Regis, Galleria Continua,, 2020); 'Water Veils' (Modern Studio, Shanghai); "Serse" (Museo Tan Guobin, Changsha, 2017); "Aquí todo está abierto. Nada es cercano, nada es lejano"...

Parigi 2024: Thobois (Ceo), 'successo fantastico fino ad ora ... Il Dubbio

"Parigi '24 fino a questo momento è stato un grande successo per quanto riguarda la vendita dei biglietti. Ne sono stati venduti già 3,25 milioni". (ANSA) ...Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "I Giochi di Parigi 2024 sono un successo fantastico, fino ad ora, per quanto riguarda la vendita dei biglietti. Sono stati già venduti 3,25 milioni di tagliandi in questa ...