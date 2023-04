ESCLUSIVA IN – De Grandis: «Responsabilità Inzaghi e non solo! Stagione deludente, però…» (Di domenica 9 aprile 2023) Stefano De Grandis ha parlato in ESCLUSIVA su Inter-News.it. Il giornalista ha parlato con attenzione particolare al calo degli attaccanti, ma anche alla situazione di Simone Inzaghi e alla Stagione dell’Inter tra campionato e Champions League. De Grandis, iniziamo dalla partita dell’Inter contro la Salernitana. Si aspettava l’ennesimo stop in campionato dei nerazzurri? No non me l’aspettavo questo stop, tanto è vero che avevo pronosticato una vittoria per l’Inter. Questo perché quando passi attraverso brutti episodi arriva una scossa, invece continuiamo a vedere il doppio binario, ossia quello delle coppe che funziona bene e quello del campionato che va male. È evidente che la rosa sia incompiuta, io ancora sono incredulo a pensare che una squadra come l’Inter sia a 51 punti. Non parlo del disavanzo ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) Stefano Deha parlato insu Inter-News.it. Il giornalista ha parlato con attenzione particolare al calo degli attaccanti, ma anche alla situazione di Simonee alladell’Inter tra campionato e Champions League. De, iniziamo dalla partita dell’Inter contro la Salernitana. Si aspettava l’ennesimo stop in campionato dei nerazzurri? No non me l’aspettavo questo stop, tanto è vero che avevo pronosticato una vittoria per l’Inter. Questo perché quando passi attraverso brutti episodi arriva una scossa, invece continuiamo a vedere il doppio binario, ossia quello delle coppe che funziona bene e quello del campionato che va male. È evidente che la rosa sia incompiuta, io ancora sono incredulo a pensare che una squadra come l’Inter sia a 51 punti. Non parlo del disavanzo ...

