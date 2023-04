Errori dei medici, Schillaci: «Non saranno più reato, già adesso quasi tutti i processi finiscono con l'assoluzione» (Di domenica 9 aprile 2023) «A breve sarà varato il fascicolo sanitario elettronico. Sarà descritta la storia clinica di ogni cittadino. In questo modo, con i dati digitalizzati, miglioreranno le cure... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 9 aprile 2023) «A breve sarà varato il fascicolo sanitario elettronico. Sarà descritta la storia clinica di ogni cittadino. In questo modo, con i dati digitalizzati, miglioreranno le cure...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Cosa non va nel #PNRR? Quasi tutto, è viziato da grazi errori sia sulla parte sinistra (assets, attività), che sull… - ilpost : Un anno fa usciva la prima puntata di Indagini. Stamattina è uscita quella nuova, l’ultima della prima stagione. Si… - MatteoE34605011 : @gp4l4 @DAZN_IT io ho letto “non leggo errori”, se lui dice che si può anche dare e tu che non è mai fallo nella vi… - PaoloPichierri : @the_highsparrow Ma non credo possa rispondere per gli errori dei suoi predecessori. - mariella_leone : @iurimariaprado @zdizoro In realtà ne ha parlato Ken Loach, che dopo aver magistralmente ricordato errori e orrori… -