(Di domenica 9 aprile 2023) Parlando con TMZ.com, L’Hall of Famer WWEha avutodi esprimere il suo pensiero riguardo alla recenteWWE alla Endeavor. “Ci sarà sempre un cambiamento, giusto? Nonche vedremo qualcosa da sei mesi ad un anno – questo sarà di sicuro notabile. Ci sarà sicuramente qualche annuncio che verrà fatto, ma per la maggior parte,che rimarrà sempre lo stesso.” Inoltreha anche avutodi discutere su un’eventuale possibilità di collaborazione tra la WWE e la UFC. “che ci saranno dei benefici tangibili riguardanti ildi lavorare. Se guardate i modelli diWWE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Eric Bischoff:”Penso che la vendita della WWE non cambierà il nostro modo di fare business” -

... controllabili sia dalla IA che da giocatori reali (solamente in locale); inoltre, ci sono più scelte, sia a livello di personaggi, comee Kurt Angle, sia a livello di show: potremo ...Tra i nuovi GM giocabili figurano gli stessi Woods e Breeze , oltre a, Kurt Angle e Mick Foley , mentre i nuovi marchi da gestire includono NXT 2.0 e WCW . Sono inoltre disponibili ...... Matt Lake; Second Second Assistant Directors: Kelsi Russell, Justin, Jack A. Birdsall; ... First Assistant Director: Jennifer Wilkinson; Second Assistant Director: Anna VogtAPPEL, "...

Eric Bischoff critica il possibile terzo show della AEW The Shield Of Wrestling

Dopo quindici anni, l'otto volte IWGP World Heavyweight Champion fa il suo ritorno su un ring di IMPACT Wrestling.Eric Bischoff boccia già in anticipo la possibilità di dare vita ad un terzo show da parte della AEW. Nelle ultime settimane, si parla sempre di più della possibilità, da parte della AEW, di introdurr ...