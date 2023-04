Eredivisie – Feyenoord e Ajax | domenica a distanza

Leggi su calcionews24

Nel giorno di Pasqua e dopo essersi affrontate in settimana in coppa,tornano a misurarsi a. E se al termine della giornata numero 28 il distacco di 8 punti rimarrà invariato, sarà difficile non pensare che sia sempre più probabile il passaggio delle consegne tra i campioni d'Olanda in carica e la capolista. L'si è guadagnato la finale di KVNB Beker andando a vincere 2-1 a Rotterdam: oggi scende in campo ospitando il Fortuna Sittard, con cui iniziò il campionato vincendo 2-3 (e trovandosi sotto). Giocherà alle 16,45 e la conquista del 3 punti potrà mettere pressione alimpegnato alle 20,00 in cada con il Waalwijk, ottavo in classifica. Entrambi gli incontri sono visibili su MolaTv.