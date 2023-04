Elisabetta Gregoraci pronta per le sue seconde nozze: l'abito bianco fa sperare in una imminente proposta (Di domenica 9 aprile 2023) Elisabetta Gregoraci così non l’avevamo veramente mai vista! Questo lookci fa sperare in un secondo matrimonio della showgirl La conduttrice di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci sta vivendo un periodo veramente ricco di impegni. Basti pensare che durante questa settimana non ha avuto neanche un minuto per fermarsi a riposare tanto che, è dovuta ricorrere a delle flebo per poter essere presente a tutti i suoi appuntamenti di lavoro. Dopo essersi ricaricata con l'aiuto della sua equipe medica, il giorno seguente era già pronta per un nuovo shooting fotografico. In questi anni Elisabetta ha posato per tantissime campagne pubblicitarie e questa passione, l’ha trasmessa sua volta a suo figlio Nathan Falco Briatore. La Gregoraci sa che suo figlio ha uno ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 9 aprile 2023)così non l’avevamo veramente mai vista! Questo lookci fain un secondo matrimonio della showgirl La conduttrice di Battiti Live,sta vivendo un periodo veramente ricco di impegni. Basti pensare che durante questa settimana non ha avuto neanche un minuto per fermarsi a riposare tanto che, è dovuta ricorrere a delle flebo per poter essere presente a tutti i suoi appuntamenti di lavoro. Dopo essersi ricaricata con l'aiuto della sua equipe medica, il giorno seguente era giàper un nuovo shooting fotografico. In questi anniha posato per tantissime campagne pubblicitarie e questa passione, l’ha trasmessa sua volta a suo figlio Nathan Falco Briatore. Lasa che suo figlio ha uno ...

