Eleonora Abbagnato: età, marito, figli, lavoro (Di domenica 9 aprile 2023) Eleonora Abbagnato è una ballerina italiana, apprezzata a livello internazionale. Da diversi anni è direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma. Riguardo la sua vita privata, sappiamo che è sposata con Federico Balzaretti, ex calciatore della Roma, dal quale ha avuto due figli: Julia e Gabriel. Suo padre Elio è stato dirigente del Palermo, squadra in cui peraltro nel corso della sua carriera ha avuto il piacere di militare anche Balzaretti. Conosciamo meglio Eleonora Abbagnato, che i telespettatori del piccolo schermo, negli ultimi anni hanno avuto modo di vedere anche ad Amici, storico talent condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Chi è Eleonora Abbagnato? Biografia e altre curiosità Eleonora Abbagnato è nata a Palermo il 30 ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 9 aprile 2023)è una ballerina italiana, apprezzata a livello internazionale. Da diversi anni è direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma. Riguardo la sua vita privata, sappiamo che è sposata con Federico Balzaretti, ex calciatore della Roma, dal quale ha avuto due: Julia e Gabriel. Suo padre Elio è stato dirigente del Palermo, squadra in cui peraltro nel corso della sua carriera ha avuto il piacere di militare anche Balzaretti. Conosciamo meglio, che i telespettatori del piccolo schermo, negli ultimi anni hanno avuto modo di vedere anche ad Amici, storico talent condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Chi è? Biografia e altre curiositàè nata a Palermo il 30 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabiolaFabian19 : RT @MedInfinityIT: Mamma e figlia ?? Eleonora Abbagnato e la sua Julia vi aspettano oggi a #Verissimo alle 16.30 su #Canale5 e in streaming… - MedInfinityIT : Mamma e figlia ?? Eleonora Abbagnato e la sua Julia vi aspettano oggi a #Verissimo alle 16.30 su #Canale5 e in strea… - infoitcultura : Eleonora Abbagnato: età, marito, figli, madre, Instagram - giovannibread_ : @guastodamore Avevamo Eleonora Abbagnato attiva suo social a commentare amigos e non ce ne siamo accorti - giovannibread_ : Disse Eleonora Abbagnato -