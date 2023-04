Eleonora Abbagnato e la danza: "A Parigi ho sofferto di solitudine" (Di domenica 9 aprile 2023) Ospite nella puntata di 'Verissimo' l 'étoile di danza Eleonora Abbagnato ripercorre successi e difficoltà di una carriera che fin da giovanissima l'ha portata a ballare su palcoscenici prestigiosi : '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 aprile 2023) Ospite nella puntata di 'Verissimo' l 'étoile diripercorre successi e difficoltà di una carriera che fin da giovanissima l'ha portata a ballare su palcoscenici prestigiosi : '...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Eleonora Abbagnato in lacrime a #Verissimo: «Ho sofferto di solitudine» - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Mamma e figlia ?? Eleonora Abbagnato e la sua Julia vi aspettano oggi a #Verissimo alle 16.30 su #Canale5 e in streaming… - stotwitte_r : Un marito come quello di Eleonora Abbagnato, grazie. #verissimo - tvstellare : Che dolce Julia, la figlia di Eleonora Abbagnato #verissimo - h_iradai : ELEONORA ABBAGNATO CON LA FIGLIA A BALLARE ???????????????? minERVA TI PREGO........ TI OREGO -