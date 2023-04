Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori insieme: la dedica social (Di domenica 9 aprile 2023) Momenti di dediche, quelli avvenute tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, protagonista di “Mare Fuori” nella parte di Carmine. Il post condiviso dall’attore napoletano, farebbe ulteriormente infiamMare la scena del gossip italiano. Questo perché Caiazzo sarebbe fidanzato con un’altra ragazzo, con questo post che si rivelerebbe anonimo in una relazione stabile. Invece, D’Amario e “Carmine” fanno ancora parlare di loro, oggi addirittura con un post social condiviso. Il post di Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario Va detta una cosa: nella presunta coppia Caiazzo-D’Amario, ancora non è comparsa nessuna foto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023) Momenti di dediche, quelli avvenute tra, protagonista di “” nella parte di Carmine. Il post condiviso dall’attore napoletano, farebbe ulteriormente infiamla scena del gossip italiano. Questo perchésarebbe fidanzato con un’altra ragazzo, con questo post che si rivelerebbe anonimo in una relazione stabile. Invece,e “Carmine” fanno ancora parlare di loro, oggi addirittura con un postcondiviso. Il post diedVa detta una cosa: nella presunta coppia, ancora non è comparsa nessuna foto di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wanteethan : RT @llyfrausandrain: #amici22 elena d'amario: sta seduta senza fare niente io: - CorriereCitta : Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori insieme: la dedica social - GianlucaRaiti : RT @drunkharryx_: Annalisa che canta LEI PIACE SIA A ME CHE A TE in faccia ad Elena D’Amario io onestamente la percepisco molto ???? https… - I_am_Ile : RT @drunkharryx_: Annalisa che canta LEI PIACE SIA A ME CHE A TE in faccia ad Elena D’Amario io onestamente la percepisco molto ???? https… - sumascarilla : RT @drunkharryx_: Annalisa che canta LEI PIACE SIA A ME CHE A TE in faccia ad Elena D’Amario io onestamente la percepisco molto ???? https… -

Samuele Segreto , il film con Beppe Fiorello e il ritorno alla normalità In particolare, infatti, Samu all'interno della scuola ha confessato diverse volte la sua " cotta " per la ballerina professionista, Elena D'Amario. Alla domanda della conduttrice: "Ti piaceva ... Samuele Segreto a Verissimo parla di Elena D'Amario Sono passati cinque mesi da quando Samuele Segret o - all'epoca per tutti Samu - ha confessato di essersi preso una cotta per Elena D'Amario , ballerina professionista di Amici . Fra i due ci sono 14 anni di differenza e la cotta - confessata fra i banchi di scuola - non è rimasta segreta, ma è stata dichiarata tramite il ... Samu Segreto a Verissimo: 'In amore cerco cose impossibili, con Maddalena è un'amicizia' Il siciliano ha raccontato della sua passione per la danza e del rapporto con alcune ballerine all'interno della scuola: due su tutte, Maddalena e la professionista Elena D'Amario. Samu Segreto: 'Io ... In particolare, infatti, Samu all'interno della scuola ha confessato diverse volte la sua " cotta " per la ballerina professionista,. Alla domanda della conduttrice: "Ti piaceva ...Sono passati cinque mesi da quando Samuele Segret o - all'epoca per tutti Samu - ha confessato di essersi preso una cotta per, ballerina professionista di Amici . Fra i due ci sono 14 anni di differenza e la cotta - confessata fra i banchi di scuola - non è rimasta segreta, ma è stata dichiarata tramite il ...Il siciliano ha raccontato della sua passione per la danza e del rapporto con alcune ballerine all'interno della scuola: due su tutte, Maddalena e la professionista. Samu Segreto: 'Io ... Elena D'Amario a Massimiliano Caiazzo: Vediamo la luce che ... Fanpage.it