Edoardo Donnamaria e Antonella, Pasqua speciale: la sorpresa della Fiordelisi (Di domenica 9 aprile 2023) Una Pasqua decisamente speciale per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: la sorpresa dell’influencer Prima Pasqua insieme per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La coppia nata nella casa del GF Vip si sta godendo la vita lontano dai riflettori e la loro storia d’amore sembra proseguire a gonfie vele. Per la speciale occasione Antonella ha voluto regalare una gita a cavallo al suo Edoardo. Intervenuta nelle proprie stories Instagram la Fiordelisi ha catturato le sensazioni di Edoardo prima della sorpresa, apparso particolarmente sorpreso: “Auguri, sei ... Leggi su 361magazine (Di domenica 9 aprile 2023) Unadecisamenteper: ladell’influencer Primainsieme pered. La coppia nata nella casa del GF Vip si sta godendo la vita lontano dai riflettori e la loro storia d’amore sembra proseguire a gonfie vele. Per laoccasioneha voluto regalare una gita a cavallo al suo. Intervenuta nelle proprie stories Instagram laha catturato le sensazioni diprima, apparso particolarmente sorpreso: “Auguri, sei ...

