Edilizia | 21 milioni di abitazioni da ristrutturare entro il 2030

ROMA – In ottica dell'adeguamento alla direttiva sull'efficienza energetica approvata dall'Eurocamera, Silvi Costruzioni Edili — leader dal 1970 nella progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati, includendo immobili sottoposti a tutela delle Belle Arti — traccia un bilancio sulla situazione immobiliare in Italia. Ecco allora che, basandosi su dati ISTAT, ENEA, Agenzia delle Entrate (Catasto), PoliMi (Smart Building Report) ed ICSR, Silvi Costruzioni Edili scatta una fotografia della situazione nel nostro Paese, che purtroppo — più che altri Paesi — è caratterizzato storicamente da una scarsa attenzione per l'efficientamento: il 62% del patrimonio abitativo italiano si trova infatti nelle classi energetiche F" o "G"», quelle più basse, ed il tasso annuo di ristrutturazione profonda è pari ad un esiguo 0,9%. «Insomma sui 34 milioni di abitazioni presenti in Italia, ben 21 milioni necessitano di interventi di ristrutturazione entro il 2030.

