"Ed Eros Ramazzotti?". Silvia Toffanin inchioda la Hunziker e lei risponde così: gelo in studio (Di domenica 9 aprile 2023) Prima ospitata da nonna per Michelle Hunziker. La conduttrice è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di domenica 9 aprile. Qui la Hunziker ha ammesso di essere "al settimo cielo". "Tengo alta la bandiera delle nonne 2.0 del 2023. Ci sono un sacco di 40enni nonni e nonne, giovani, che hanno paura di dirlo - ha ammesso -. La nonnitudine non ha nulla a che fare con l'età anagrafica, ma è uno stato di beatitudine perché è come se sei mamma o papà al cubo. Siate orgogliosi, non siete vecchi! Siete solo nonni". Poi la Toffanin le ha chiesto un commento sulla figlia Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza: "Sono super bravi. Sapevo che sarebbero stati dei bravi genitori, ma è mia figlia e io la vedo sempre come una bambina. Lei ha 26 anni e per come è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Prima ospitata da nonna per Michelle. La conduttrice è stata ospite dia Verissimo nella puntata di domenica 9 aprile. Qui laha ammesso di essere "al settimo cielo". "Tengo alta la bandiera delle nonne 2.0 del 2023. Ci sono un sacco di 40enni nonni e nonne, giovani, che hanno paura di dirlo - ha ammesso -. La nonnitudine non ha nulla a che fare con l'età anagrafica, ma è uno stato di beatitudine perché è come se sei mamma o papà al cubo. Siate orgogliosi, non siete vecchi! Siete solo nonni". Poi lale ha chiesto un commento sulla figlia Aurorae il compagno Goffredo Cerza: "Sono super bravi. Sapevo che sarebbero stati dei bravi genitori, ma è mia figlia e io la vedo sempre come una bambina. Lei ha 26 anni e per come è il ...

